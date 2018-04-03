Страстная неделя 2018: как правильно подготовиться к Пасхе

Великий понедельник

История: православная церковь вспоминает притчи об Иосифе, проданном братьями в рабство, и о злых виноградарях, которые жестоко расправились с теми, кого хозяин сада послал за урожаем — со слугами и сыном владельца. А еще — евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов.

Питание: сухоядение. Сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

Традиции: в этот день принято начинать готовиться к Пасхе.

Великий вторник

История: Иисус Христос проповедовал в иерусалимском храме. Старейшины и первосвященники хотели схватить его, но боялись делать это при большом стечении народа. Православная церковь в Великий вторник вспоминает притчу о десяти девах, которая предупреждает: не откладывайте добрые дела и покаяние на потом.

Питание: сухоядение. Сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

Великая среда

История: к Иисусу Христу с покаянием пришла грешница. Она принесла с собой драгоценное миро, помазала им голову Христу, каясь в своих проступках, и получила прощение. Иуда же решил предать своего учителя и договорился об этом с первосвященниками.

Питание: сухоядение. Сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

Великий (Чистый) четверг

История: в Чистый четверг православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

Питание: сухоядение. Сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

Традиции: в этот день принято проводить уборку дома и начинать красить яйца, готовить пасхальную выпечку.

Великая (Страстная) пятница

История: это самый скорбный день седмицы. Якобы за подстрекательство к бунту Иисуса Христа судят, и Пилат приговаривает его к смерти. В Великую пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, распятии и смерти.

Питание: взрослым здоровым людям, соблюдающим пост, рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, не стоит слепо следовать этой традиции, нужно трезво оценивать свое здоровье и свои возможности.

Великая суббота

История: в Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой Христос в этот день сошел в ад и освободил всех праведных людей, открыв для них врата рая.

В 2018 году Великая суббота совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

Питание: разрешена горячая пища с растительным маслом.

Традиции: в храмах освещают куличи, пасхи, крашеные яйца.