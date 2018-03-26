Когда православные празднуют Благовещение в 2018 году

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших христианских праздников. Его название означает "благая весть": в этот день случилось событие, положившее начало евангельской истории. Aitapress.ru рассказывает, когда православные отмечают Благовещение и в чем сакральный смысл этого праздника.
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля. Дата праздника не меняется, она не привязана к Пасхе и Великому посту.
В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии. Он сообщил, что она станет матерью Сына Божьего. Это произойдет чудесным образом - на Марию снизойдет Святой Дух.
От праздника Благовещения до Рождества Христова (7 января) проходит девять месяцев.
В православной традиции Благовещение чаще всего выпадает на Великий пост или Страстную неделю. В 2018 году Благовещение совпадает с Великой Субботой, то есть отмечается накануне Пасхи. Из-за этого в праздник нельзя есть рыбу, хотя обычно она разрешена.
В 2018 году в праздник Благовещения можно употреблять в пищу хлеб, каши, фрукты и овощи, грибы.
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