Когда православные празднуют Благовещение в 2018 году

2 В чем суть праздника Благовещение?

В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии. Он сообщил, что она станет матерью Сына Божьего. Это произойдет чудесным образом - на Марию снизойдет Святой Дух.

От праздника Благовещения до Рождества Христова (7 января) проходит девять месяцев.