Какого числа Пасха у католиков в 2018 году

2 Почему разные даты у православной и католической Пасхи?

Даты Пасхи у православных и католиков стали различаться после введения Римско-католической церковью григорианского календаря. Юлианский календарь базируется на солнечно-лунной системе отчета, а григорианский — только на солнечный.

Католическая Пасха иногда наступает раньше иудейской. В православии это считается недопустимым, потому что Христос воскрес в первое воскресенье после этого праздника.