Какого числа Пасха у католиков в 2018 году

Суть Пасхи — одна для всех христиан: в этот день верующие празднуют светлое Христово Воскресение. А вот традиции и даже, как ни странно, дата празднования Пасхи у православных и католиков различаются. Почему так происходит и как принято праздновать Пасху в католической традиции, рассказывает altapress.ru.
Католики будут праздновать Воскресение Христово 1 апреля, на неделю раньше православных.
Даты Пасхи у православных и католиков стали различаться после введения Римско-католической церковью григорианского календаря. Юлианский календарь базируется на солнечно-лунной системе отчета, а григорианский — только на солнечный.
Католическая Пасха иногда наступает раньше иудейской. В православии это считается недопустимым, потому что Христос воскрес в первое воскресенье после этого праздника.
Великий пост в католической традиции длится 45 дней. Первый день поста называется Пепельной средой. Католическая церковь говорит о необходимости соблюдать строгий пост (без мяса, молочных продуктов и яиц) в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу. В остальные дни Великого поста нельзя есть мясо, но молоко и яйца разрешены.
Да, в католической традиции, как и в православии, крашеное яйцо является одним из главных пасхальных символов.
Католики в Центральной Европе расписывают пасхальные яйца при помощи различных техник, а в Западной Европе больше распространены традиционные красные яйца без рисунков.
Обязательным элементом пасхального стола у католиков являются различные блюда из яиц. Кроме того, обычно готовят мясо, подают сдобный хлеб.
Традиционные пасхальные блюда различаются в разных католических странах: в том числе, это украшенные крестиком булочки, суп из двенадцати видов злаков, окрошка.
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