Традиции Пасхи 2018: как и когда празднуют Воскресение Христово

В 2018 году православные будут праздновать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля. Традиции празднования Пасхи в разных странах различаются: от пасхальных пирогов в виде ягненка до катания яиц по газону. Altapress.ru разобрался, как будут праздновать Пасху в 2018 году в России и мире.
В 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля.
Это особое приветствие на Пасху. В конце церковной службы принято трижды целоваться и обмениваться пасхальными яйцами. Верующие приветствуют друг друга — "Христос воскрес!" На это полагается отвечать "Воистину воскрес".
В праздник традиционно едят освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.
Считается, что этот пасхальный обычай восходит к святой Марии Магдалине. Проповедуя в Риме, она протянула императору Тиберию яйцо со словами "Христос воскрес!" Император в ответ заявил, что быстрее поверит в то, что обычное яйцо покраснеет, чем в возможность воскрешения мертвых. Яйцо стало красным. Это событие убедило правителя в правдивости слов Марии Магдалины.
Существует несколько видов традиционных пасхальных яиц:
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Крашенки: окрашены в один цвет, без рисунка;
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Писанки: сырые яйца, которые расписаны традиционными народными орнаментами или узорами. После их выдували, приклеивали к скорлупе крылья - делали "птицу";
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Малеванки: нанесен собственный, а не традиционный узор;
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Крапанки: покрашены в однотонный цвет, украшены узорами из полосок или пятен;
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Дряпанки (шкрябанки): после покраски нацарапан узор;
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Яйчата: декоративные яйца из разных материалов.
Любимым пасхальным развлечением на Руси было катание яиц. Игры могли длиться всю неделю после Пасхи. Участники игры скатывали с горки яйцо так, чтобы сбить одно из расставленных внизу яиц.
В Великую пятницу (перед Пасхой) жители Великобритании едят булочки со специями с узором в форме креста. Считается, что испеченные в этот день булочки не портятся весь год. А на Пасху в Соединенном королевстве готовят жаркое из молочного утенка. Утром на Пасху дети ищут корзинки от пасхального кролика.
Во время Страстной недели в Греции не звонят в колокола. На праздник из ливера пасхального ягненка готовят "магирицу" - суп с потрохами, зеленью и заправкой из лимонов и яиц.
В Страстную пятницу в Италии совершается крестный ход от Колизея до Палатинского холма, который делает 14 остановок. Это символизирует путь Иисуса Христа до горы Голгофы. А на Пасху итальянцы слушают поздравление Папы на главной площади Рима.
В Германии тоже прячут подарки детям. Пасхальный кролик тут стал любимым героем детей. А готовят к пасхальному столу немцы пироги в форме ягненка.
Ребятишкам дарят корзинки от пасхального кролика, наполненные сладостями и пасхальными яйцами. Очень популярно в США катание яиц по наклонному газону. Среди детей проходят конкурсы — кто катнет яйцо дальше всех. "White House Easter Egg Roll" — так называется катание пасхальных яиц на газоне у Белого дома.
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