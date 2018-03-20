Традиции Пасхи 2018: как и когда празднуют Воскресение Христово

7 Как отмечают Пасху в Англии?

В Великую пятницу (перед Пасхой) жители Великобритании едят булочки со специями с узором в форме креста. Считается, что испеченные в этот день булочки не портятся весь год. А на Пасху в Соединенном королевстве готовят жаркое из молочного утенка. Утром на Пасху дети ищут корзинки от пасхального кролика.