Страстная неделя 2018: как провести это время с пользой и что нельзя делать в эти дни

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Жизнь

Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой. В эти дни православным предписывается соблюдать Великий пост и по возможности посещать все службы в храме. Рассказываем, когда в 2018 году наступит Страстная седмица и каким событиям она посвящена.

Страстная неделя. Крест.
Страстная неделя. Крест. Фото: ССО.
1 Когда Страстная неделя в 2018 году?

Страстная неделя в 2018 году начнется 2 апреля и закончится 7-го, накануне Пасхи.

2 Относится ли Страстная неделя к Великому посту?

Неделя перед Пасхой — время самого строгого поста. Вопреки распространенному мнению, Страстная седмица уже не относится к Великому посту, она отделена от него структурой богослужений и смыслом. Считается, что переходом к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), которые в 2018 году отмечаются 31 марта и 1 апреля.

3 В чем суть Страстной недели?

Слово "страсти" на церковнославянском языке означает "страдания, испытания". То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил Иисус.

В это время христиане вспоминают события жизни Иисуса Христа, которые произошли с момента его торжественного входа в Иерусалим до распятия, смерти и воскресения. Православные посещают богослужения, исповедаются и причащаются, молитвенно сопереживая Христу.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
4 Страстная неделя по дням: какие события связывают с этим периодом

В христианстве все дни Страстной седмицы носят название "великих". В каждый из дней церковные службы посвящены воспоминаниям определенных событий.

  • Великий понедельник. Христиане вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, который был продан братьями в Египет, как прообраз страдающего Христа.

  • Великий вторник. Церковь напоминает об обличении Иисусом Христом книжников и фарисеев, а также произнесенные им притчи.

  • Великая среда. В этот день Иуда решил предать своего учителя.

  • Великий четверг. Церковь вспоминает Тайную вечерю, омовение Христом ног учеников, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

  • Великая пятница. Это день суда, распятия и смерти Иисуса Христа.

  • Великая суббота. Церковь вспоминает погребение и то, что пока тело Христа было в гробу, душа сошла в ад и освободила души томящихся там праведных христиан.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
5 Что нельзя делать на Страстной неделе?

Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить храм, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе.

6 Что можно есть в Страстную неделю 2018?

В первые четыре дня седмицы положено сухоядение — невареная еда без масла.

В Страстную пятницу зачастую православные ничего не едят.

Какой церковный чин совершается только на Страстной неделе?

В Великий понедельник начинают совершать чин мироварения. Он совершается только раз в году именно в это время. Миро — особая смесь благовонных смол, растительных масел и душистых трав (около 50 компонентов). Миро варится в течение трех дней. В Великий Четверг патриарх освящает миро, которое после используется в таинстве миропомазания после крещения.

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