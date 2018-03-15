Страстная неделя 2018: как провести это время с пользой и что нельзя делать в эти дни

Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой. В эти дни православным предписывается соблюдать Великий пост и по возможности посещать все службы в храме. Рассказываем, когда в 2018 году наступит Страстная седмица и каким событиям она посвящена.
Страстная неделя в 2018 году начнется 2 апреля и закончится 7-го, накануне Пасхи.
Неделя перед Пасхой — время самого строгого поста. Вопреки распространенному мнению, Страстная седмица уже не относится к Великому посту, она отделена от него структурой богослужений и смыслом. Считается, что переходом к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), которые в 2018 году отмечаются 31 марта и 1 апреля.
Слово "страсти" на церковнославянском языке означает "страдания, испытания". То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил Иисус.
В это время христиане вспоминают события жизни Иисуса Христа, которые произошли с момента его торжественного входа в Иерусалим до распятия, смерти и воскресения. Православные посещают богослужения, исповедаются и причащаются, молитвенно сопереживая Христу.
В христианстве все дни Страстной седмицы носят название "великих". В каждый из дней церковные службы посвящены воспоминаниям определенных событий.
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Великий понедельник. Христиане вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, который был продан братьями в Египет, как прообраз страдающего Христа.
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Великий вторник. Церковь напоминает об обличении Иисусом Христом книжников и фарисеев, а также произнесенные им притчи.
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Великая среда. В этот день Иуда решил предать своего учителя.
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Великий четверг. Церковь вспоминает Тайную вечерю, омовение Христом ног учеников, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
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Великая пятница. Это день суда, распятия и смерти Иисуса Христа.
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Великая суббота. Церковь вспоминает погребение и то, что пока тело Христа было в гробу, душа сошла в ад и освободила души томящихся там праведных христиан.
Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить храм, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе.
В первые четыре дня седмицы положено сухоядение — невареная еда без масла.
В Страстную пятницу зачастую православные ничего не едят.
В Великий понедельник начинают совершать чин мироварения. Он совершается только раз в году именно в это время. Миро — особая смесь благовонных смол, растительных масел и душистых трав (около 50 компонентов). Миро варится в течение трех дней. В Великий Четверг патриарх освящает миро, которое после используется в таинстве миропомазания после крещения.
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