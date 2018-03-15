Страстная неделя 2018: как провести это время с пользой и что нельзя делать в эти дни

3 В чем суть Страстной недели?

Слово "страсти" на церковнославянском языке означает "страдания, испытания". То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил Иисус.

В это время христиане вспоминают события жизни Иисуса Христа, которые произошли с момента его торжественного входа в Иерусалим до распятия, смерти и воскресения. Православные посещают богослужения, исповедаются и причащаются, молитвенно сопереживая Христу.