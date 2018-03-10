Как выдержать Великий пост 2018, или что такое Крестопоклонная неделя

3 В чем суть Крестопоклонной недели Великого поста 2018?

В Крестопоклонную неделю во время службы в центр храма выносится крест. Всю неделю верующие имеют возможность поклониться святыне. Крест напоминает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Память об этих событиях должна укрепить дух постящихся перед второй половиной поста.