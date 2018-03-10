Как выдержать Великий пост 2018, или что такое Крестопоклонная неделя

Крестопоклонная неделя — это середина Великого поста - 2018. Рассказываем, почему в этот день в православной церкви принято поклоняться кресту, а четвертая неделя поста называется третьей.
Крестопоклонная неделя приходится на середину Великого поста. Дата переходящая, это традиционно третье воскресенье поста. В 2018 году Крестопоклонная неделя - 11 марта.
Необходимо различать обыденное и исконное (использующееся в христианстве) значения слова "неделя". В Православии под "неделей" понимается воскресенье. А то, что принято называть неделей, в христианской терминологии называется "седмицей". Каждое воскресенье (неделя) Великого поста имеет своей название.
В Крестопоклонную неделю во время службы в центр храма выносится крест. Всю неделю верующие имеют возможность поклониться святыне. Крест напоминает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Память об этих событиях должна укрепить дух постящихся перед второй половиной поста.
В православном учении поклонение кресту — это поклонение Иисусу Христу в свете его искупительного подвига, а не орудию казни.
Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приёмов пищи. Исключаются мясо, молоко, яйца (продукты животного происхождения). Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом.
- 12 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
- 13 марта – разрешается горячая пища без масла.
- 14 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
- 15 марта – разрешается горячая пища без масла.
- 16 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
- 17 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
- 18 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
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