Как выдержать Великий пост 2018, или что такое Крестопоклонная неделя

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Жизнь

Крестопоклонная неделя — это середина Великого поста - 2018. Рассказываем, почему в этот день в православной церкви принято поклоняться кресту, а четвертая неделя поста называется третьей. 

Церковь. Религия.
Церковь. Религия. Фото: СС0.
1 Какого числа Крестопоклонная неделя в 2018 году?

Крестопоклонная неделя приходится на середину Великого поста. Дата переходящая, это традиционно третье воскресенье поста. В 2018 году Крестопоклонная неделя - 11 марта.

2 Почему третья неделя поста Крестопоклонная, если она четвертая?

Необходимо различать обыденное и исконное (использующееся в христианстве) значения слова "неделя". В Православии под "неделей" понимается воскресенье. А то, что принято называть неделей, в христианской терминологии называется "седмицей". Каждое воскресенье (неделя) Великого поста имеет своей название.

3 В чем суть Крестопоклонной недели Великого поста 2018?

В Крестопоклонную неделю во время службы в центр храма выносится крест. Всю неделю верующие имеют возможность поклониться святыне. Крест напоминает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Память об этих событиях должна укрепить дух постящихся перед второй половиной поста.

Церковь. Крест. Купол.
Церковь. Крест. Купол.
4 Почему христиане поклоняются кресту?

В православном учении поклонение кресту — это поклонение Иисусу Христу в свете его искупительного подвига, а не орудию казни.

5 Что нельзя есть во время Крестопоклонной недели — 2018?

Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приёмов пищи. Исключаются мясо, молоко, яйца (продукты животного происхождения). Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом.

6 Как чередовать блюда в четвертую неделю Великого поста — 2018: питание по дням
  • 12 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
  • 13 марта – разрешается горячая пища без масла.
  • 14 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
  • 15 марта – разрешается горячая пища без масла.
  • 16 марта – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
  • 17 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
  • 18 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
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