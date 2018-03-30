Родительская суббота-2018: почему в этот день Великого поста принято поминать усопших

Что такое родительская суббота?

Родительские субботы — дни особого поминовения усопших. Название "родительская", возможно, произошло из-за традиции называть покойных "родителями", либо потому, что христиане в молитвах в первую очередь поминали усопших родителей.

Когда будет родительская суббота в Великий пост-2018?

В Великий пост в этом году выпадает несколько родительских суббот:

3 марта — суббота второй недели поста.

10 марта— суббота третьей недели.

17 марта — суббота четвертой недели Великого поста.

Что нужно делать в родительскую субботу?

По традиции, верующие в родительские субботы ездят на кладбища. В православных храмах совершается особое поминовение умерших — панихиды.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

Православным не рекомендуется ехать на кладбище вместо посещения службы в храме. Церковь напоминает, что умершим важнее молитва о них, нежели посещение могилки.

Как правильно поминать усопших в родительскую субботу в Великий пост?

Вечером перед родительской субботой служат великую панихиду. В саму субботу утром служат заупокойную литургию, после нее — общую панихиду.

На заупокойную Божественную литургию принято подавать записки об упокоении с именами умерших. В этот день также принято приносить в храм еду — постные продукты и вино, которые кладут на специальный столик. Продуктами поминают усопших, постные блюда могут также уходить на нужды храма или неимущих.

Какие родительские субботы существуют?

Всего в году семь родительских суббот. Среди них две Вселенские субботы — дни молитвенного поминовения вообще всех крещенных христиан: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). В остальные родительские субботы принять поминать дорогих нам умерших.