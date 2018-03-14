Какого числа Вербное воскресенье в 2018 году

Вход Господень в Иерусалим — один из главных праздников православной церкви. В России у этого праздника есть еще одно название — Вербное воскресенье. Каждый год его отмечают в разные даты, но всегда праздник выпадает в последнее воскресенье Великого поста перед Пасхой.
Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Это шестая неделя Великого поста.
В этот день Иисус Христос на ослике въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь. Под ноги ослику люди клали пальмовые листья и славили Христа.
Вербное воскресенье — праздник, и одновременно — предчувствие страшных событий. Люди, которые славили Христа, уже через несколько дней после Вербного воскресенья будут требовать его распятия. В этот день следует сходить в храм на службу, исповедаться и причаститься.
У католиков символ праздника Вход Господень в Иерусалим — пальмовые листья. А в России — верба, которая распускается весной одной из первых. Православные несут веточки вербы в храм, на службе эти букеты освящают.
Несмотря на то, что еще идет Великий пост, в праздник постящимся разрешается есть рыбу и красное вино. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — неделя особенно строгого поста перед Пасхой.
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