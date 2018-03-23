Что нужно успеть до Пасхи 2018?

К Пасхе принято готовиться заранее. В 2018 год православные будут отмечать Воскресение Христово 8 апреля. Как подготовиться к Пасхе 2018, разобрался altapress.ru.

1 Как подготовиться к праздничному застолью на Пасху? Заранее продумайте, что приготовите на пасхальный стол, и купите необходимые продукты (в том числе яйца);

Найдите интересные рецепты куличей и опробуйте их заранее. 2 Как подготовиться к Пасхе вместе с семьей? Расскажите детям и родным о традициях празднования и смысле Пасхи;

Сделайте своими руками какой-нибудь элемент пасхального декора, например, корзинку для яиц;

Создайте новые семейные пасхальные традиции. 3 Как духовно подготовиться к Пасхе 2018? Составьте план богослужений перед Пасхой, которые вы хотите посетить;

Подстройте свои планы под духовные ориентиры. Например, постарайтесь сделать генеральную уборку квартиры до вечера Великого четверга 2018;

Если не соблюдаете Великий пост, воздержитесь от скоромной пищи хотя бы на Страстной неделе;

Исповедуйтесь и причаститесь перед Пасхой 2018.