Что нужно успеть до Пасхи 2018?

К Пасхе принято готовиться заранее. В 2018 год православные будут отмечать Воскресение Христово 8 апреля. Как подготовиться к Пасхе 2018, разобрался altapress.ru.
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Заранее продумайте, что приготовите на пасхальный стол, и купите необходимые продукты (в том числе яйца);
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Найдите интересные рецепты куличей и опробуйте их заранее.
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Расскажите детям и родным о традициях празднования и смысле Пасхи;
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Сделайте своими руками какой-нибудь элемент пасхального декора, например, корзинку для яиц;
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Создайте новые семейные пасхальные традиции.
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Составьте план богослужений перед Пасхой, которые вы хотите посетить;
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Подстройте свои планы под духовные ориентиры. Например, постарайтесь сделать генеральную уборку квартиры до вечера Великого четверга 2018;
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Если не соблюдаете Великий пост, воздержитесь от скоромной пищи хотя бы на Страстной неделе;
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Исповедуйтесь и причаститесь перед Пасхой 2018.
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