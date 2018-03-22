Что нельзя делать на Страстной неделе 2018

Церковь советует не применять категории "нельзя/можно" к Страстной седмице. В последнюю неделю перед Пасхой православные вспоминают о безвинных страданиях, смерти и сошествии в ад Иисуса Христа, целью которых было спасение человечества от вечной смерти.

Неделя перед Пасхой — это очень важный в духовном плане период, Верующие сами, в зависимости от своих возможностей, определяют, как вести себя на Страстной неделе.

Православным рекомендуется избегать определенных поступков.

Не стоит без причины пропускать богослужения в храмах на Страстной седмице 2018. Важнее всего для православного присутствовать на службах в Великий четверг, пятницу и субботу.

На Страстной неделе нежелательно есть скоромную пищу, ведь это время самого строгого поста. В Великую пятницу на Страстной неделе многие здоровые взрослые люди не едят совсем.

Пасха в 2018 году наступит 8 апреля.