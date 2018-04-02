Как правильно выйти из Великого поста

4 Как правильно позаботиться о фигуре после поста?

Чтобы не поправиться после резкого выхода из Великого поста, переходите на белковое питание постепенно. Не забывайте пить воду — до 2 литров в день. Больше занимайтесь физическими упражнениями, хотя бы — легкими кардионагрузками. Старайтесь спать не меньше 8 часов в день.