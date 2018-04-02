Как правильно выйти из Великого поста

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Жизнь

8 апреля заканчивается Великий пост и наступает Пасха. Вместе с постом уходят и строгие ограничения в еде. Однако резко набрасываться на лакомства, которые не ел уже полтора месяца, не стоит. Altapress.ru разобрался, как выйти из Великого поста без вреда для здоровья.

Яйца. Пасха.
Яйца. Пасха. Фото: СС0.
1 Почему нельзя сразу начинать есть все, что хочется?

За время Великого поста организм перестраивается, меняются обмен веществ и работа желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать проблем с пищеварением, следует возвращаться к обычному рациону постепенно.

2 Как избежать "перегрузок" за пасхальным столом?

  • Не стоит объедаться яйцами и куличами;

  • Начать лучше с кисломолочных и молочных продуктов;

  • Имеет смысл кушать отварное, а не жареное мясо;

  • Рыбу желательно приготовить на пару или запечь в духовке;

  • Не нужно злоупотреблять алкоголем.

Что готовят в барнаульских кофейнях и ресторанах на Пасху.
Что готовят в барнаульских кофейнях и ресторанах на Пасху.
3 Как выстроить свое питание после Великого поста?
  1. Кушайте небольшими порциями и чередуйте "легкую" и "тяжелую" пищу;
  2. Хорошим вариантом для выхода из поста станут каши;
  3. Кофе и чай поначалу должны быть слабыми, и нужно их пить немного, 1-2 чашки в день;
  4. Если кушаете сыр, начните с творожных и мягких сортов. Переход к твердым сырам с высокой жирностью должен быть постепенным;
  5. Употребляйте кисломолочные продукты;
  6. Не переедайте на ночь;
  7. Алкоголь употребляйте умеренно. Избегайте крепких напитков.
Украшение яиц на Пасху.
Украшение яиц на Пасху.
4 Как правильно позаботиться о фигуре после поста?

Чтобы не поправиться после резкого выхода из Великого поста, переходите на белковое питание постепенно. Не забывайте пить воду — до 2 литров в день. Больше занимайтесь физическими упражнениями, хотя бы — легкими кардионагрузками. Старайтесь спать не меньше 8 часов в день.

5 Что нужно вынести из опыта Великого поста—2018?

Если в период поста вы смогли отказаться от каких-либо вредных привычек (например, алкоголя или сигарет), Церковь советует задуматься: возможно, стоит отказаться от них и в повседневной жизни.

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