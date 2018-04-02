Как правильно выйти из Великого поста

8 апреля заканчивается Великий пост и наступает Пасха. Вместе с постом уходят и строгие ограничения в еде. Однако резко набрасываться на лакомства, которые не ел уже полтора месяца, не стоит. Altapress.ru разобрался, как выйти из Великого поста без вреда для здоровья.
За время Великого поста организм перестраивается, меняются обмен веществ и работа желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать проблем с пищеварением, следует возвращаться к обычному рациону постепенно.
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Не стоит объедаться яйцами и куличами;
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Начать лучше с кисломолочных и молочных продуктов;
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Имеет смысл кушать отварное, а не жареное мясо;
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Рыбу желательно приготовить на пару или запечь в духовке;
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Не нужно злоупотреблять алкоголем.
- Кушайте небольшими порциями и чередуйте "легкую" и "тяжелую" пищу;
- Хорошим вариантом для выхода из поста станут каши;
- Кофе и чай поначалу должны быть слабыми, и нужно их пить немного, 1-2 чашки в день;
- Если кушаете сыр, начните с творожных и мягких сортов. Переход к твердым сырам с высокой жирностью должен быть постепенным;
- Употребляйте кисломолочные продукты;
- Не переедайте на ночь;
- Алкоголь употребляйте умеренно. Избегайте крепких напитков.
Чтобы не поправиться после резкого выхода из Великого поста, переходите на белковое питание постепенно. Не забывайте пить воду — до 2 литров в день. Больше занимайтесь физическими упражнениями, хотя бы — легкими кардионагрузками. Старайтесь спать не меньше 8 часов в день.
Если в период поста вы смогли отказаться от каких-либо вредных привычек (например, алкоголя или сигарет), Церковь советует задуматься: возможно, стоит отказаться от них и в повседневной жизни.
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