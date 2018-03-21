Когда родительский день в 2018 году: как и почему в этот день поминают умерших

Помимо церковных праздников у христиан еще есть поминальные дни, которые в народе называют "родительскими". В церковном календаре таких дней несколько. Однако самый главный родительский день выпадает на девятый день после Пасхи. Рассказываем, в чем суть родительского дня и почему в это время важно съездить на кладбище.
Какого числа родительский день в 2018 году?
Каждый год даты родительских дней меняются. Традиционно родительский день выпадает на девятый день после Пасхи. Так как православные 2018 году отмечают Пасху 8 апреля, то родительский день будет во вторник, 17 апреля.
Почему поминальные дни называют "родительскими"?
У церкви существует несколько объяснений, почему поминальные дни называют "родительскими днями".
Считается, что зачастую, думая о родных и любимых людях, люди вспоминают родителей. Если матери и отца уже нет в живых, то именно о них нужно думать в родительский день.
По другой версии, после смерти человек отправляется к своим праотцам или, другими словами, к родителям.
Что такое Радоница?
В регионах России этот день называют по-разному: Могилки, Пасха мертвых, Радовница. Еще одно частое название — Радоница. Несмотря на то, что родительский день посвящен грустным событиям, считается, что на родительский день нужно радоваться за своих близких. Ведь в христианстве смерть — это не конец, а переход в лучшую жизнь.
Что делают в родительский день?
В родительский день нужно вспоминать усопших, перечислять их добрые дела, радоваться их рождению в новой жизни. Принято ходить в церкви, ставить свечи и молиться. Обязательно нужно посетить кладбище и отнести туда сладости.
Также в родительский день принято украшать могилки.
На Радоницу принято снова красить яйца и готовят угощения. Существует традиция "христосоваться с усопшими". Для этого красные яйца закапывают в землю — на кладбище или за домом, где жил усопший.
Что нельзя делать на родительский день?
В Родительский день нельзя много плакать, а также распивать спиртное.
Существует мнение, что в этот день нельзя ставить каменные плиты на могилы.
Хозяйкам не рекомендуют 17 апреля делать домашнюю уборку.
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