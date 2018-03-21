Когда родительский день в 2018 году: как и почему в этот день поминают умерших

У церкви существует несколько объяснений, почему поминальные дни называют "родительскими днями".

Считается, что зачастую, думая о родных и любимых людях, люди вспоминают родителей. Если матери и отца уже нет в живых, то именно о них нужно думать в родительский день.

По другой версии, после смерти человек отправляется к своим праотцам или, другими словами, к родителям.