Какого числа весеннее равноденствие в 2018 году

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Жизнь

День весеннего равноденствия — это астрономическая дата, когда солнце "переходит" из южного полушария в северное, а день и ночь практически равны. Altapress.ru разобрался, как высчитывается этот день, и почему год от года дата весеннего равноденствия немного различаются.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна. Фото: СС0.
1 Когда день весеннего равноденствия в 2018 году?

Весеннее равноденствие в этом году наступит 20 марта в 19.15 по московскому времени.

2 Почему дата весеннего равноденствия меняется?

Время, за которое Солнце проходит за одну и ту же точку равноденствия (тропический год), и календарный год не совпадают. Поэтому моменты равноденствия перемещаются относительно календарных суток.

3 Насколько "сдвигается" день весеннего равноденствия?

В обычные годы момент равноденствия наступает на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предыдущие. А в високосный год — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше. Именно поэтому моменты равноденствия приходятся на две соседние даты календаря.

4 Как связаны день весеннего равноденствия и Пасха?

Пасха (Воскресение Христово) празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия. Если это полнолуние в воскресенье, то Пасха будет отмечаться через неделю.

Факт

Главная ось Стоунхенджа и взгляд Сфинкса в Гизе направлены на точку восхода солнца в день весеннего равноденствия.

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