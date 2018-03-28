Чистый четверг 2018: православные традиции и народные приметы

6 Откуда взялась традиция делать уборку в Чистый четверг?

Скорее всего, такая традиция появился из-за обычая крестить людей накануне Пасхи в Страстную субботу. Люди стриглись и мылись в четверг, чтобы не отвлекаться на это в последующие два дня.

Кроме того, раньше мытье и стрижка были достаточно трудоемкими. Это воспринималось как труд, а в праздник трудиться было не принято. Сейчас все это гораздо проще.