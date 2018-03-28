Чистый четверг 2018: православные традиции и народные приметы

Чистый четверг — это четвертый день Страстной седмицы. В России религиозное значение недели перед Пасхой крепко переплелось с язычеством. С Чистым четвергом связывают много примет. Altapress.ru выяснил, какие народные обряды проводят в этот день и можно ли участвовать в них верующим.
В 2018 году Чистый четверг наступает 5 апреля.
В этот день православные вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.
-
Если до рассвета умыться водой из серебряной посуды, не будешь болеть весь год.
-
Если трижды в течение дня пересчитать деньги в доме, то улучшится благосостояние.
-
Если девушка умоется и вытрется полотенцем, а на Пасху полотенце вместе с куличом и яйцами подаст как милостыню, скоро выйдет замуж.
-
Если соблюсти все приметы, то в доме весь год все будет хорошо.
К приметам, обрядам и заговорам на Чистый четверг Церковь относится отрицательно и советует верующим не совершать их. Неверно и то, что молитва в этот день имеет особую "магическую" силу: понятия "молитва" и "магия" несовместимы.
5 апреля верующим нужно сходить в храм, исповедоваться и причаститься. Главное в Чистый четверг — очиститься духовно. Привести в порядок дом тоже важно, но духовная чистота — важнее.
Скорее всего, такая традиция появился из-за обычая крестить людей накануне Пасхи в Страстную субботу. Люди стриглись и мылись в четверг, чтобы не отвлекаться на это в последующие два дня.
Кроме того, раньше мытье и стрижка были достаточно трудоемкими. Это воспринималось как труд, а в праздник трудиться было не принято. Сейчас все это гораздо проще.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.