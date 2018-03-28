Чистый четверг 2018: православные традиции и народные приметы

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Жизнь

Чистый четверг — это четвертый день Страстной седмицы. В России религиозное значение недели перед Пасхой крепко переплелось с язычеством. С Чистым четвергом связывают много примет. Altapress.ru выяснил, какие народные обряды проводят в этот день и можно ли участвовать в них верующим.

Церковь. Крест. Купол.
Церковь. Крест. Купол. Фото: Михаил Винокурцев.
1 Какого числа Чистый четверг?

В 2018 году Чистый четверг наступает 5 апреля.

2 В чем суть Чистого четверга 2018?

В этот день православные вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
3 Какие народные приметы связаны с Чистым четвергом?

  • Если до рассвета умыться водой из серебряной посуды, не будешь болеть весь год.

  • Если трижды в течение дня пересчитать деньги в доме, то улучшится благосостояние.

  • Если девушка умоется и вытрется полотенцем, а на Пасху полотенце вместе с куличом и яйцами подаст как милостыню, скоро выйдет замуж.

  • Если соблюсти все приметы, то в доме весь год все будет хорошо.

4 Как православная церковь относится к приметам Чистого четверга?

К приметам, обрядам и заговорам на Чистый четверг Церковь относится отрицательно и советует верующим не совершать их. Неверно и то, что молитва в этот день имеет особую "магическую" силу: понятия "молитва" и "магия" несовместимы.

Освящение символа пасхи в Барнауле.
Освящение символа пасхи в Барнауле.
5 Что нужно делать православным в Чистый четверг — 2018?

5 апреля верующим нужно сходить в храм, исповедоваться и причаститься. Главное в Чистый четверг — очиститься духовно. Привести в порядок дом тоже важно, но духовная чистота — важнее.

6 Откуда взялась традиция делать уборку в Чистый четверг?

Скорее всего, такая традиция появился из-за обычая крестить людей накануне Пасхи в Страстную субботу. Люди стриглись и мылись в четверг, чтобы не отвлекаться на это в последующие два дня.

Кроме того, раньше мытье и стрижка были достаточно трудоемкими. Это воспринималось как труд, а в праздник трудиться было не принято. Сейчас все это гораздо проще.

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