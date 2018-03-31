Пасха-2018: как приготовить пасхальный кулич

Шаг 1 Сухие дрожжи нужно смешать с 0,5 кг муки, а после добавить теплое молоко. Из это получим опару. После тщательного размешивания, нужно накрыть емкость полотенцем. Опара должна постоять в теплом месте около 30 минут, пока не поднимется.

Шаг 2 Пока опара настаивает, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром. В подошедшую опару нужно добавить желтки с сахаром, добавить растопленное масло и замесить. После добавить в тесто белки и заново перемешать.

Шаг 3 Дальше нужно добавить оставшуюся часть муки и хорошо перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два раза.

Шаг 4 Пока тесто поднимается, приготовим изюм. Его нужно перебрать, промыть и залить кипятком на 15 минут. После просушить салфетками и присыпать мукой. В поднятое тесто нужно добавить изюм и еще раз перемешать.

Шаг 5 Для выпечки куличей используют специальные металлические высокие цилиндрические формы из толстой жести. Формы нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Это поможет после легко достать пасхальные куличи из формы.

Шаг 6 В подготовленные формы нужно разложить тесто. Оно должно заполнить 1/3 формы, иначе кулич "выйдет" за пределы формы. Заполненные формы должны постоять около 10 минут, чтобы тесто смогло подняться. После тесто в формах смазываем яйцом.

Шаг 7 Духовку нужно разогреть до 100 градусов. Формы должны постоять в духовке при такой температуре. А затем ее нужно увеличить до 180 градусов. При такой температуре куличи нужно выпекать около 40-50 минут. Во время приготовления дверцу духовки не открывать.