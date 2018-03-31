Пасха-2018: как приготовить пасхальный кулич

В воскресенье, 8 апреля, православные христиане отмечают Пасху. По традиции перед этим праздником принято печь пасхальные куличи. Их едят в течение пасхальной недели до Родительского дня. Рассказываем, как правильно приготовить куличи и когда это нужно делать.
Традиции печь куличи на Пасху
Кулич — один из древнейших символов Воскресения Христа. Кулич напоминает артос — круглый высокий хлеб с изображением креста. Другими словами, артос — символ Христа. Освящение артоса — церковный обряд.
Когда нужно приготовить куличи
В России многие семьи традиционно готовят пасхальный стол в субботу перед Пасхой. Другие же придерживаются мнения, что красить яйца и печь куличи нужно в Чистый четверг. Церковь не запрещает ни один из вариантов.
Пасхальный кулич: рецепт
Ингредиенты:
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0,5 л молока
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1 пакетик сухих дрожжей (11-12 гр)
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1 кг муки
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6 яиц
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200 гр сливочного масла
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300 гр сахара
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250-300 гр изюма
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1 ч. л. ванильного сахара
Шаг 1
Сухие дрожжи нужно смешать с 0,5 кг муки, а после добавить теплое молоко. Из это получим опару. После тщательного размешивания, нужно накрыть емкость полотенцем. Опара должна постоять в теплом месте около 30 минут, пока не поднимется.
Шаг 2
Пока опара настаивает, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром. В подошедшую опару нужно добавить желтки с сахаром, добавить растопленное масло и замесить. После добавить в тесто белки и заново перемешать.
Шаг 3
Дальше нужно добавить оставшуюся часть муки и хорошо перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два раза.
Шаг 4
Пока тесто поднимается, приготовим изюм. Его нужно перебрать, промыть и залить кипятком на 15 минут. После просушить салфетками и присыпать мукой. В поднятое тесто нужно добавить изюм и еще раз перемешать.
Шаг 5
Для выпечки куличей используют специальные металлические высокие цилиндрические формы из толстой жести. Формы нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Это поможет после легко достать пасхальные куличи из формы.
Шаг 6
В подготовленные формы нужно разложить тесто. Оно должно заполнить 1/3 формы, иначе кулич "выйдет" за пределы формы. Заполненные формы должны постоять около 10 минут, чтобы тесто смогло подняться. После тесто в формах смазываем яйцом.
Шаг 7
Духовку нужно разогреть до 100 градусов. Формы должны постоять в духовке при такой температуре. А затем ее нужно увеличить до 180 градусов. При такой температуре куличи нужно выпекать около 40-50 минут. Во время приготовления дверцу духовки не открывать.
Шаг 8
Готовые куличи украшают глазурью и присыпкой. Для приготовления глазури понадобится около 100 гр сахарной пудры и 2 яичных белка. Их нужно взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Готовой глазурью нужно покрыть горячие куличи с помощью кулинарной кисточки.
Готовые куличи принято богато украшать символическими надписями, орехами, цукатами и специальными присыпками.
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