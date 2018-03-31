Пасха-2018: как приготовить пасхальный кулич

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Жизнь

В воскресенье, 8 апреля, православные христиане отмечают Пасху. По традиции перед этим праздником принято печь пасхальные куличи. Их едят в течение пасхальной недели до Родительского дня. Рассказываем, как правильно приготовить куличи и когда это нужно делать.

Освящение куличей перед Пасхой.
Освящение куличей перед Пасхой. Фото: Михаил Хаустов.

Традиции печь куличи на Пасху

Кулич — один из древнейших символов Воскресения Христа. Кулич напоминает артос — круглый высокий хлеб с изображением креста. Другими словами, артос — символ Христа. Освящение артоса — церковный обряд.

Когда нужно приготовить куличи

В России многие семьи традиционно готовят пасхальный стол в субботу перед Пасхой. Другие же придерживаются мнения, что красить яйца и печь куличи нужно в Чистый четверг. Церковь не запрещает ни один из вариантов.

Пасха. Кулич.
Пасха. Кулич.

Пасхальный кулич: рецепт

Ингредиенты:

  • 0,5 л молока

  • 1 пакетик сухих дрожжей (11-12 гр)

  • 1 кг муки

  • 6 яиц

  • 200 гр сливочного масла

  • 300 гр сахара

  • 250-300 гр изюма

  • 1 ч. л. ванильного сахара

Шаг 1

Сухие дрожжи нужно смешать с 0,5 кг муки, а после добавить теплое молоко. Из это получим опару. После тщательного размешивания, нужно накрыть емкость полотенцем. Опара должна постоять в теплом месте около 30 минут, пока не поднимется.

Шаг 2

Пока опара настаивает, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром. В подошедшую опару нужно добавить желтки с сахаром, добавить растопленное масло и замесить. После добавить в тесто белки и заново перемешать.

Шаг 3

Дальше нужно добавить оставшуюся часть муки и хорошо перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два раза.

Шаг 4

Пока тесто поднимается, приготовим изюм. Его нужно перебрать, промыть и залить кипятком на 15 минут. После просушить салфетками и присыпать мукой. В поднятое тесто нужно добавить изюм и еще раз перемешать.

Шаг 5

Для выпечки куличей используют специальные металлические высокие цилиндрические формы из толстой жести. Формы нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Это поможет после легко достать пасхальные куличи из формы.

Шаг 6

В подготовленные формы нужно разложить тесто. Оно должно заполнить 1/3 формы, иначе кулич "выйдет" за пределы формы. Заполненные формы должны постоять около 10 минут, чтобы тесто смогло подняться. После тесто в формах смазываем яйцом.

Шаг 7

Духовку нужно разогреть до 100 градусов. Формы должны постоять в духовке при такой температуре. А затем ее нужно увеличить до 180 градусов. При такой температуре куличи нужно выпекать около 40-50 минут. Во время приготовления дверцу духовки не открывать.

Шаг 8

Готовые куличи украшают глазурью и присыпкой. Для приготовления глазури понадобится около 100 гр сахарной пудры и 2 яичных белка. Их нужно взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Готовой глазурью нужно покрыть горячие куличи с помощью кулинарной кисточки.

Готовые куличи принято богато украшать символическими надписями, орехами, цукатами и специальными присыпками.

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