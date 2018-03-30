Какого числа Пасха в 2018 году

В 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля. В этот день принято посещать праздничную службу в церкви, освящать яйца и куличи и приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!" Почему Пасха является главным христианским праздником и как ее празднуют в мире, разбирался altapress.ru.
Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть в рай после грехопадения Адама и Евы. А на третий день Иисус Христос воскрес. Своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.
Любимым пасхальным развлечением на Руси было катание яиц. Игры могли длиться всю неделю после Пасхи. Участники игры скатывали с горки яйцо так, чтобы сбить одно из расставленных внизу яиц.
В Великую пятницу (перед Пасхой) жители Великобритании едят булочки со специями с узором в форме креста. Считается, что испеченные в этот день булочки не портятся весь год. А на Пасху в Соединенном королевстве готовят жаркое из молочного утенка. Утром на Пасху дети ищут корзинки от пасхального кролика.
В Страстную пятницу в Италии совершается крестный ход от Колизея до Палатинского холма, который делает 14 остановок. Это символизирует путь Иисуса Христа до горы Голгофы. А на Пасху итальянцы слушают поздравление Папы на главной площади Рима.
В Германии тоже прячут подарки детям. Пасхальный кролик тут стал любимым героем детей. А готовят к пасхальному столу немцы пироги в форме ягненка.
Во время Страстной недели в Греции не звонят в колокола. На праздник из ливера пасхального ягненка готовят "магирицу" - суп с потрохами, зеленью и заправкой из лимонов и яиц.
Ребятишкам дарят корзинки от пасхального кролика, наполненные сладостями и пасхальными яйцами. Журнал "Фома" пишет, что в США попупярно катание яиц по наклонному газону. Среди детей проходят конкурсы — кто катнет яйцо дальше всех. "White House Easter Egg Roll" — так называется катание пасхальных яиц на газоне у Белого дома.
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