Какого числа Пасха в 2018 году

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Жизнь

В 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля. В этот день принято посещать праздничную службу в церкви, освящать яйца и куличи и приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!" Почему Пасха является главным христианским праздником и как ее празднуют в мире, разбирался altapress.ru.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца. Фото: СС0.
1 В чем суть Пасхи?

Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть в рай после грехопадения Адама и Евы. А на третий день Иисус Христос воскрес. Своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.

2 Какие народные пасхальные традиции есть в России?

Любимым пасхальным развлечением на Руси было катание яиц. Игры могли длиться всю неделю после Пасхи. Участники игры скатывали с горки яйцо так, чтобы сбить одно из расставленных внизу яиц. 

Освящение куличей перед Пасхой. Барнаул, Никольский храм, 4 мая 2013 года.
Освящение куличей перед Пасхой. Барнаул, Никольский храм, 4 мая 2013 года.
3 Как отмечают Пасху в Англии?

В Великую пятницу (перед Пасхой) жители Великобритании едят булочки со специями с узором в форме креста. Считается, что испеченные в этот день булочки не портятся весь год. А на Пасху в Соединенном королевстве готовят жаркое из молочного утенка. Утром на Пасху дети ищут корзинки от пасхального кролика.

4 Как празднуют Пасху в Италии?

В Страстную пятницу в Италии совершается крестный ход от Колизея до Палатинского холма, который делает 14 остановок. Это символизирует путь Иисуса Христа до горы Голгофы. А на Пасху итальянцы слушают поздравление Папы на главной площади Рима.

Освящение куличей перед Пасхой. Барнаул, Никольский храм, 4 мая 2013 года.
Освящение куличей перед Пасхой. Барнаул, Никольский храм, 4 мая 2013 года.
5 Как празднуют Пасху в Германии?

В Германии тоже прячут подарки детям. Пасхальный кролик тут стал любимым героем детей. А готовят к пасхальному столу немцы пироги в форме ягненка.

6 Какие традиции празднования Пасхи в Греции?

Во время Страстной недели в Греции не звонят в колокола. На праздник из ливера пасхального ягненка готовят "магирицу" - суп с потрохами, зеленью и заправкой из лимонов и яиц.

Освящение символа пасхи в Барнауле.
Освящение символа пасхи в Барнауле.
7 Какие пасхальные традиции есть в США?

Ребятишкам дарят корзинки от пасхального кролика, наполненные сладостями и пасхальными яйцами. Журнал "Фома" пишет, что в США попупярно катание яиц по наклонному газону. Среди детей проходят конкурсы — кто катнет яйцо дальше всех. "White House Easter Egg Roll" — так называется катание пасхальных яиц на газоне у Белого дома.

Крестный ход в Пасху. Начало движения. Покровский собор. Алтайский край.
Крестный ход в Пасху. Начало движения. Покровский собор. Алтайский край.
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