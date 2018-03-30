Какого числа Пасха в 2018 году

1 В чем суть Пасхи?

Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть в рай после грехопадения Адама и Евы. А на третий день Иисус Христос воскрес. Своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.