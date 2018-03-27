Вербное воскресенье 2018: когда отмечают, обычаи и традиции

2 В чем суть Вербного воскресенья?

Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь (событие известно как Лазарева суббота).

Еще одно название Вербного воскресенья — Пальмовое воскресенье. Под ноги ослу, на котором ехал Христос, стелили пальмовые листья как перед победителем и спасителем.