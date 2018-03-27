Вербное воскресенье 2018: когда отмечают, обычаи и традиции

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Жизнь

Вербное воскресенье — двунадесятый православный праздник. Он празднуется за неделю до Пасхи и не имеет постоянной даты. Рассказываем, в чем суть праздника, и почему верба стала символом Вербного воскресенья.

Церковь.
Церковь. Фото: Михаил Хаустов.
1 Какого числа Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Это шестая неделя Великого поста.

2 В чем суть Вербного воскресенья?

Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь (событие известно как Лазарева суббота).

Еще одно название Вербного воскресенья — Пальмовое воскресенье. Под ноги ослу, на котором ехал Христос, стелили пальмовые листья как перед победителем и спасителем. 

Верба.
Верба.
3 Почему именно верба стала символом праздника?

В странах, где сложно найти пальмовые листья, верующие используют в качестве символа праздника растения, которые рано распускаются весной. В России им стала верба. 

Как православные празднуют Вербное воскресенье-2018?

Верующие посещают богослужение в храме, исповедуются и причащаются. С собой принято брать букеты из веточек вербы. В Барнауле на Вербное воскресенье обычно их продают около храмов. Во время службы веточки освещают — священник читает молитвы и кропит их святой водой.

Так как праздник постящимся разрешается употреблять рыбу и красное вино.

Рыба.
Рыба.
Какие традиции и приметы связаны с Вербным воскресеньем?

В России христианские традиции тесно переплетаются с различными суевериями. Например, освященной вербе приписывают целительные или магические свойства. Мужчины в этот день носили почки вербы как талисманы для придания мужской силы.

Существует много примет, связанных с Вербным воскресеньем. Если погода теплая — то будет хороший урожай фруктов, а холодная — яровых хлебов.

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