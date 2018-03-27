Вербное воскресенье 2018: когда отмечают, обычаи и традиции

Вербное воскресенье — двунадесятый православный праздник. Он празднуется за неделю до Пасхи и не имеет постоянной даты. Рассказываем, в чем суть праздника, и почему верба стала символом Вербного воскресенья.
Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Это шестая неделя Великого поста.
Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь (событие известно как Лазарева суббота).
Еще одно название Вербного воскресенья — Пальмовое воскресенье. Под ноги ослу, на котором ехал Христос, стелили пальмовые листья как перед победителем и спасителем.
В странах, где сложно найти пальмовые листья, верующие используют в качестве символа праздника растения, которые рано распускаются весной. В России им стала верба.
Верующие посещают богослужение в храме, исповедуются и причащаются. С собой принято брать букеты из веточек вербы. В Барнауле на Вербное воскресенье обычно их продают около храмов. Во время службы веточки освещают — священник читает молитвы и кропит их святой водой.
Так как праздник постящимся разрешается употреблять рыбу и красное вино.
В России христианские традиции тесно переплетаются с различными суевериями. Например, освященной вербе приписывают целительные или магические свойства. Мужчины в этот день носили почки вербы как талисманы для придания мужской силы.
Существует много примет, связанных с Вербным воскресеньем. Если погода теплая — то будет хороший урожай фруктов, а холодная — яровых хлебов.
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