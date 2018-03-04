"Глаз, который упал в унитаз": РПЦ призвала ввести цензуру для детских книг

"Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты. Ведь очень важно не только, какие знания мы прививаем детям, но и какой вкус мы вырабатываем в детях", — сказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошли стихотворение Игоря Иртеньева "про глаз, который упал в унитаз", и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь", пишет znak.com.

Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений, пишет РИА Новости.