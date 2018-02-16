Патриарх Кирилл рассказал о главной миссии девушек

В этот день также отмечается день православной молодежи. Предстоятель церкви сказал, что идеалом для девушек должно быть создание семьи, рождение детей и их воцерковление. Он назвал это предназначение "Богом определенной для них миссией".

Современные технологии, уровень комфорта и образования, по словам Патриарха, дают женщинам возможность сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье. Также патриарх Кирилл заметил, что церковное взаимодействие с молодежью является не данью моде, но "требованием свыше".