Патриарх Кирилл рассказал о главной миссии девушек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что миссия девушек заключается в рождении детей и их последующем воцерковлении. Заявление патриарх сделал во время проповеди в храме Христа Спасителя по случаю праздника Сретения, пишут "Известия" .
В этот день также отмечается день православной молодежи. Предстоятель церкви сказал, что идеалом для девушек должно быть создание семьи, рождение детей и их воцерковление. Он назвал это предназначение "Богом определенной для них миссией".
Современные технологии, уровень комфорта и образования, по словам Патриарха, дают женщинам возможность сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье. Также патриарх Кирилл заметил, что церковное взаимодействие с молодежью является не данью моде, но "требованием свыше".
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