Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что "конец света", о котором сказано в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла". Об этом он рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, сообщают РИА Новости.
По словам Патриарха, конец света наступит "если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла".
Патриарх пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец"ю
"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?" — заявил патриарх.
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