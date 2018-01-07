Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света

По словам Патриарха, конец света наступит "если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла".

Патриарх пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец"ю

"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?" — заявил патриарх.