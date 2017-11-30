Патриарх Кирилл рассказал о ежегодном приросте храмов и числа священнослужителей

Патриарх Кирилл на Архиерейском соборе Русской православной церкви рассказал, что количество храмов увеличивается год от года, и призвал священников не "тленным вещам", пишут РИА "Новости".
"Горько видеть, когда отдельные служители церкви безрассудно обращают то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам, - сказал патриарх. - Это в том числе происходит тогда, когда священник уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов".
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что общее количество храмов ежегодно увеличивается на 1340 единиц, сообщает URA.ru. Всего же в Русской церкви 36 878 храмов или иных помещений, где совершается литургия. Патриарх также сказал, что за последние восемь лет появилось 303 новых епархии, количество монастырей выросло с 804 до 944, начиная с 2009 года, а общее число священников превышает 40 тысяч человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.