Патриарх Кирилл рассказал о ежегодном приросте храмов и числа священнослужителей

"Горько видеть, когда отдельные служители церкви безрассудно обращают то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам, - сказал патриарх. - Это в том числе происходит тогда, когда священник уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов".

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что общее количество храмов ежегодно увеличивается на 1340 единиц, сообщает URA.ru. Всего же в Русской церкви 36 878 храмов или иных помещений, где совершается литургия. Патриарх также сказал, что за последние восемь лет появилось 303 новых епархии, количество монастырей выросло с 804 до 944, начиная с 2009 года, а общее число священников превышает 40 тысяч человек.