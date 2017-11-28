Путин впервые примет участие во встрече высших священнослужителей РПЦ

Президент России Владимир Путин встретится с членами Архиерейского собора — епископатом Русской православной церкви, рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что мероприятие, в котором примут участие сотни архиереев со всего мира, пройдет в храме Христа Спасителя, а сам Путин побывает на нем впервые.
Ранее встречи Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных церквей мира, по его данным, проходили в Кремле.
Архиерейский собор, созываемый раз в 4 года, пройдет с 29 ноября по 2 декабря. А 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, участие в котором примут сотни иерархов со всего мира, сообщает РБК.
За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах, сообщает РИА Новости.
Архиерейский собор является высшим органом иерархического церковного управления РПЦ, участие в нем принимают исключительно архиереи — священнослужители высшей степени священства.
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