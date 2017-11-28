Путин впервые примет участие во встрече высших священнослужителей РПЦ

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что мероприятие, в котором примут участие сотни архиереев со всего мира, пройдет в храме Христа Спасителя, а сам Путин побывает на нем впервые.

Ранее встречи Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных церквей мира, по его данным, проходили в Кремле.

Архиерейский собор, созываемый раз в 4 года, пройдет с 29 ноября по 2 декабря. А 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, участие в котором примут сотни иерархов со всего мира, сообщает РБК.

За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах, сообщает РИА Новости.

Архиерейский собор является высшим органом иерархического церковного управления РПЦ, участие в нем принимают исключительно архиереи — священнослужители высшей степени священства.