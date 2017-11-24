Путин опрокинул кресло турецкого президента на пресс-конференции в Сочи

После общения с прессой Путин поднялся со своего места и, подойдя к Эрдогану, отодвинул его стул, чтобы президенту Турции было удобнее встать. Стул упал с громким стуком.

Ранее с президентом Турции уже случались курьезные инциденты во время официальных мероприятий. 9 октября Эрдоган задремал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. В один из моментов Порошенко заметил сонливость своего турецкого коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить его.

Весной 2016 года Эрдоган лично встретил короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, прибывшего в Стамбул на саммит Организации исламского сотрудничества. Причем турецкий лидер приветствовал монарха под русский марш "Тоска по родине": военный оркестр по непонятным причинам исполнил именно эту музыкальную композицию в честь приезда гостя. Встреча лидеров транслировалась по всем центральным турецким телеканалам. В Анкаре после этого заявили, что на церемонии исполнялись марши "Думлупынар" и "Салоники", однако, как отмечает РИА Новости, эти марши звучат иначе, чем тот, которым был встречен саудовский король.

Летом 2015 года во время торжественного открытия мечети Хаджи Хафиз Юсуф Йылмаз на горе, являющейся киблой, на голову Эрдогана неожиданно села куропатка, пишет Газета.ru.