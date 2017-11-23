Путин заявил, что бизнес должен быть готов к переходу на военные рельсы

По словам Путина, "способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности", пишет "Интерфакс".

Глава государства напомнил, что уже давал поручение о "модернизации производственных мощностей, формировании резерва материальных и технических ресурсов и обеспечении перевозок войск" в два предыдущих года.

По итогам совещания, по мнению Путина, его участники должны будут сделать "выводы на будущее", пишет "МК".

Поводом для президентских заявлений стали прошедшие в сентябре 2017 года совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017". НАТО выразило опасение об агрессивном характере учений, однако в России эти подозрения отвергли.