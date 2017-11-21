Путин и Асад встретились в Сочи и поговорили о завершении военной операции в Сирии

Владимир Путин и Башар Асад. Фото: kremlin.ru. На встрече с Башаром Асадом. Фото: kremlin.ru. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Башар Асад. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Башар Асад. Фото: kremlin.ru. Президент САР Башар Асад. Фото: kremlin.ru. На встрече с Башаром Асадом. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Башар Асад. Фото: kremlin.ru.

Президенты двух стран обсудили основные принципы организации политического процесса по урегулированию в Сирии.

Владимир Путин и Башар Асад согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам, сообщает ТАСС.

"Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования", — сказал во время встречи российский лидер.

"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее. Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. И тот процесс, который был запущен, – Россия способствовала его продвижению в различных направлениях", — заявил глава САР.

"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, завтра – с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", — сказал на встрече с Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин.

Изящный привет западным партнерам: Кремль сообщил о переговорах Путина с Асадом, когда в Лондоне было 5 часов утра, в Берлине - 6, а в Вашингтоне полночьhttps://t.co/dMgxs1hupE pic.twitter.com/SahCpejKN5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 ноября 2017 г.

22 ноября президент РФ Владимир Путин в Сочи встретится со своими коллегами из Турции и Ирана.