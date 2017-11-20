Россияне считают, что Путин не заботится о простых людях и мягок к министрам

В число других причин, по которым респондентам не нравится президент, значатся бедность и низкие зарплаты населения (6%), многословность президента (5%), проблемы в экономике страны (4%), слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны (4%), его авторитарность (3%). Остальные ответы набрали не более 1%.



Среди положительных характеристик Путин россияне выделили решительность, мужественность (19%), внешнюю политику, защищающую страну от Запада (18%), опыт в политике (16%), ум, образованность, культуру (15%). 4% россиян ценят президента за его патриотизм, 3% — за последовательность, 2% — за возвращение Крыма.

"Государство в народном сознании воспринимается как сильное или слабое. Альтернативой слабому государству является порядок, отсюда и набор положительных качеств президента в глазах респондента — сильный, настоящий мужик", — считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, приписывание Путину того, что он "забыл о простом народе", это следствие проблем в стране, но "заданный президентом национально-патриотический уклон блокирует социальные проблемы в массовом сознании".