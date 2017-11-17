Депутат-единоросс прокомментировала клип с детьми, готовыми умереть за "дядю Вову"

Депутат Госд?умы от фракции "Единой России" Анна Кувычко прокомментировала РБК свой клип, в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради "дяди Вовы".
Песню вместе с депутатом исполнили волгоградские кадеты. Они обещают не отдать "самураям" родной земли, "возвратить Аляску в гавань Родины" и сетуют, что "население шара гегемон достал". Припевом песни являются слова: "На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой".
Кувычко уверила агентство, что никаких планов по захвату Аляски у исполнителей нет. "Мы со спокойной улыбкой относимся к реакции СМИ и обеспокоенности наших западных коллег относительно Аляски. Я напоминаю, что мы не являемся ни авторами слов, ни музыки, мы лишь исполняем это произведение, из песни слов не выкинешь, но я могу вам совершенно ответственно заявить, что ни у волгоградских кадетов, ни у меня нет и не было планов по захвату мира или по силовому захвату Аляски", — сказала она.
Беспокойство у депутата вызвала реакция в соцсетях, "потому что это тоже молодые люди". Последнее свидетельствует о том, что "в плане патриотического воспитания нужно делать как можно больше", заключила она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его "проявлением симпатий" к Владимиру Путину.
В сети песня про "дядю Вову" появилась летом 2017 года.
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