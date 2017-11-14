Депутат-единоросс вместе с юными кадетами спела о последнем бое ради "дяди Вовы"

В клипе дети поют о готовности идти в последний бой ради "дяди Вовы": "Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал// Населенье шара гегемон достал// В Евросоюзе мненья нет, Ближний Восток стонет от бед// За океаном лишен власти президент// Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей// От Курильских островов, до Балтийских берегов// На земле сей был бы мир, но если главный командир// Позовет в последний бой, дядя Вова мы с тобой". (орфография сохранена - Ред.)

Как отметила депутат в разговоре с "Московским комсомольцем", нынешнее поколение Волгограда воспитано на подвигах защитников Сталинграда и понимает, "что за это голубое мирное небо их прадеды когда-то так самоотверженно боролись здесь, на сталинградской земле".

"Теперь перед ними стоят другие вызовы, не менее серьезные, чем прежде. Но они обязательно справятся и победа будет за ними!", — подчеркнула она.

По данным газеты, парламентарий опубликовала клип на своей странице в Facebook, однако затем удалила запись, пишет Lenta.ru.

В сети эта песня появилась летом 2017 года.

Справка

Кувычко — член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, за время работы в нижней палате парламента она участвовала в разработке пяти законопроектов.