Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина намечена на 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Официально эту информацию пока не подтверждают — на вопрос агентства о дате мероприятия помощник Путина Дмитрий Песков ответил, что о дате "своевременно сообщат".
В этом году большая пресс-конференция Путина может состояться до послания Федеральному собранию, а не после, как это было в течение нынешнего президентского срока Владимира Путина. Как ранее сообщал РБК, в Кремле обсуждают возможность переноса послания с декабря 2017 года на 2018 год. В случае принятия такого решения послание может состояться в феврале, пишет znak.com.
Факт
В 2016 году большая пресс-конференция с российским лидером состоялась 23 декабря.
Справка
Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года, со времен своего первого президентского срока. В бытность премьер-министром Путин не проводил пресс-конференций, формат был возобновлен после его избрания на третий срок в 2012 году. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция главы государства — она длилась 1 час 35 минут. В 2008 году, перед уходом Путина в правительство, состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. Тогда же он ответил на вопросы рекордного количества журналистов — 80 человек.
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