В Кремле обсуждают возможность переноса декабрьского послания Путина на 2018 год

Вероятность того, что будет принято именно такое решение, очень высокая, подчеркнули два источника РБК. В случае переноса послания оно пройдет в феврале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Но если решение о переносе послания с декабря 2017-го на начало 2018-го будет принято, то это будет первый случай, когда президент не зачитает программный документ в течение текущего года.

В сентябре 2017 года уже была сформирована рабочая группа по подготовке послания. В нее вошли начальники нескольких кремлевских управлений и ряд специалистов, не являющихся чиновниками Кремля, например, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Традиционно за подготовку текста послания отвечает референтура президента, соответственно, рабочую группу возглавил начальник референтуры Дмитрий Калимулин.

Факт

Обращение президента с посланием Федеральному собранию прописано в Конституции России. В главе 4, описывающей полномочия главы государства, говорится, что он "обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Справка

Первый президент России Борис Ельцин выступал с посланиями начиная с 1994 года, в феврале либо в марте. Владимир Путин выступил со своим первым президентским посланием 8 июля 2000 года, впоследствии он оглашал послание в апреле или мае. Президент Дмитрий Медведев выступал с посланиями в ноябре, его последнее президентское послание состоялось 22 декабря 2011 года. Избравшись в 2012 году на свой новый срок, Путин продолжил выступать с посланием в декабре.