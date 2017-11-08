СМИ: "дочь Путина" получила сибирские подряды "Роснефти"

"Роснефть" и ее дочерняя структура — Арктический научный центр — заключили восемь контрактов с фондом на общую сумму более 350 млн рублей в 2017 году.

Это в 3,6 раза превышает общие выплаты "Транснефти" — крупнейшего заказчика НИРа в 2016 году.

Некоторые подряды связаны с сибирскими проектами "Роснефти", следует из договоров на сайте госзакупок, которые изучила Тайга.инфо. Крупнейший из них обошелся "Роснефти" в 119,7 млн рублей и касался "разработки технологии комплексирования разномасштабных исследований для изучения отложений юрской высокоуглеродистой формации пилотной зоны на территории Западной Сибири". Регион работ в документах не уточнялся.

Еще 18,8 млн рублей стоила разработка методики "геокриологического картирования арктического шельфа" и создание цифровых карт Карского моря и моря Лаптевых, которые омывают север Красноярского края. Фонд под руководством Тихоновой получил этот тендер от ООО "Арктический научный центр", 66,7% доли которого принадлежит "Роснефти".

Чистая прибыль фонда "НИР" в 2016 году, по данным "Контур-Фокус", составила 113,9 млн рублей. Выручка превысила 264 млн рублей.

Справка

Фонд НИР работает под брендом "Иннопрактика". В его попечительский совет входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов, член совета директоров "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук и другие известные персоны.