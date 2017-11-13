После въетнамского Дананга Путин "шаманил" в сибирской тайге

Как уже сообщал altapress.ru, в минувшие выходные Владимир Путин должен был посетить Хакасию. Сайт 19rus.info опубликовал информацию о предстоящем событии еще 8 ноября.
О цели визита главы государства в регион не сообщалось. Но информацию подтверждал тот факт, что в воздушной гавани Абакана приземлился грузовой "Руслан" — самолет-гигант на своем борту доставил в Хакасию вертолеты сопровождения главы государства авиаотряда "Россия".
Мощное движение в аэропорту началось вечером 11 ноября. Четыре вертолета президентского авиаотряда "Россия" из абаканского вертолета взяли курс, вероятнее всего, на Туву. По данным ИА "Хакасия", VIP-гости прилетают в воздушную гавань Абакана, затем на вертолетах следуют в Туву на заимку.
До этого момента в аэропорту приземлился самолет-ретранслятор, обеспечивающий правительственную связь.
13 ноября утром самолет-ретранслятор еще находился в порту. Как сообщили altapress.ru коллеги из Хакасии, на дорогах к аэропорту Абакан были усилены нарядами ГИБДД.
Не исключено, что на этот раз важные персоны решили отдохнуть не в Туве, а именно в Хакасии, на базах министра обороны — "в тайге найдено сакральное место, туда даже шаманов привозят — подшаманить". А может, гости захотят пострелять по свежему снежку маралов.
Первым, по данным агентства, в аэропорту приземлился борт Сергея Шойгу. После министра на заимку в республику приехал президент Путин. В пользу нынешнего "таежного визита" российского лидера говорит тот факт, что 11 ноября Владимир Путин после второго дня форума саммита АТЭС якобы улетел в Сочи.
"Путин улетел из Дананга в Сочи, Трамп — в Ханой, саммит АТЭС завершен", — написал 11 ноября в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Путин улетел из Дананга в Сочи, Трамп - в Ханой, саммит АТЭС завершен: каким был второй день форумаhttps://t.co/2qhym6Jcn6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.
В рабочей "повестке дня" главы государства полностью пропало 12 ноября. Так что можно предположить (судя по активности работы абаканского аэропорта и усиления постов ГИБДД на дорогах к нему), что российский лидер после саммита улетел в сибирскую тайгу "пошаманить", а 13 ноября — на черноморское побережье, в свою сочинскую резиденцию.
13 ноября в Сочи Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
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