После въетнамского Дананга Путин "шаманил" в сибирской тайге

О цели визита главы государства в регион не сообщалось. Но информацию подтверждал тот факт, что в воздушной гавани Абакана приземлился грузовой "Руслан" — самолет-гигант на своем борту доставил в Хакасию вертолеты сопровождения главы государства авиаотряда "Россия".

Мощное движение в аэропорту началось вечером 11 ноября. Четыре вертолета президентского авиаотряда "Россия" из абаканского вертолета взяли курс, вероятнее всего, на Туву. По данным ИА "Хакасия", VIP-гости прилетают в воздушную гавань Абакана, затем на вертолетах следуют в Туву на заимку.

До этого момента в аэропорту приземлился самолет-ретранслятор, обеспечивающий правительственную связь.

13 ноября утром самолет-ретранслятор еще находился в порту. Как сообщили altapress.ru коллеги из Хакасии, на дорогах к аэропорту Абакан были усилены нарядами ГИБДД.

Не исключено, что на этот раз важные персоны решили отдохнуть не в Туве, а именно в Хакасии, на базах министра обороны — "в тайге найдено сакральное место, туда даже шаманов привозят — подшаманить". А может, гости захотят пострелять по свежему снежку маралов.

Первым, по данным агентства, в аэропорту приземлился борт Сергея Шойгу. После министра на заимку в республику приехал президент Путин. В пользу нынешнего "таежного визита" российского лидера говорит тот факт, что 11 ноября Владимир Путин после второго дня форума саммита АТЭС якобы улетел в Сочи.

"Путин улетел из Дананга в Сочи, Трамп — в Ханой, саммит АТЭС завершен", — написал 11 ноября в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин улетел из Дананга в Сочи, Трамп - в Ханой, саммит АТЭС завершен: каким был второй день форумаhttps://t.co/2qhym6Jcn6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.

В рабочей "повестке дня" главы государства полностью пропало 12 ноября. Так что можно предположить (судя по активности работы абаканского аэропорта и усиления постов ГИБДД на дорогах к нему), что российский лидер после саммита улетел в сибирскую тайгу "пошаманить", а 13 ноября — на черноморское побережье, в свою сочинскую резиденцию.

13 ноября в Сочи Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.