По излюбленным местам: Путин снова прилетит в Сибирь

В ближайшие выходные президент РФ Владимир Путин посетит Хакасию, сообщает 19rus.info, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
О цели визита главы государства в регион пока не сообщается.
Подтверждением информации является тот факт, что накануне в воздушной гавани Абакана приземлился грузовой самолет "Руслан". Самолет-гигант на своем борту доставил в Хакасию вертолеты сопровождения главы государства авиаотряда "Россия".
Последний раз в Хакасии и Туве Владимир Путин побывал в начале августа. Его визит носил неофициальный характер. Сопровождали президента в поездке по республикам министр обороны Сергей Шойгу, глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.
"Сибирские каникулы" президента запомнились россиянам (из фотоотчета пресс-службы Кремля) рыбалкой, подводной охотой на щуку и котлетами из пойманной хищницы.
После рыбалки Путина на самолетах президентского авиаотряда "Россия" стали кормить котлетами из щуки, которых ранее там никогда не было. Об этом сообщал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Помните историю про то, как один человек пошел на МАКС-2017, попробовал там мороженое, а потом оно появилось в буфете его резиденции? Вот ее продолжение, — пишет журналист. — Человек поехал на рыбалку, наловил щук, а теперь в меню самолетов специального летного отряда "Россия" появились котлеты из щуки. (Вообще не шучу. Никогда их там не было и вдруг — раз и есть!) И этот человек, как вы понимаете, тоже не я", — заметил Смирнов.
Справка
Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России. Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.
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