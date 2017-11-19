Редактор из Крыма предложила назвать Керченский мост в честь Владимира Путина

Мария Волконская, член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив, главный редактор издания "Крымская газета" предложила назвать сооружение "Президентским", сообщает РИА Новости. Такой была ее реакция на открытие 16 ноября онлайн-голосования за название строящегося моста.
Голосование запущено на специальном сайте Назовимост. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа "свой вариант" — те, кого не устраивают вошедшие в список имена, могут поделиться собственным названием.
Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
"Я бы предложила еще один вариант — Президентский мост. Потому что, если бы не воля президента страны, моста бы не было", — сказала Волконская.
По ее словам, именно благодаря особому вниманию к проекту главы государства Владимира Путина строительство моста ведется ударными темпами и под контролем общественности.
При этом Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся традиционное название - Крымский мост.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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