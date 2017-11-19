Редактор из Крыма предложила назвать Керченский мост в честь Владимира Путина

Голосование запущено на специальном сайте Назовимост. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа "свой вариант" — те, кого не устраивают вошедшие в список имена, могут поделиться собственным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

"Я бы предложила еще один вариант — Президентский мост. Потому что, если бы не воля президента страны, моста бы не было", — сказала Волконская.

По ее словам, именно благодаря особому вниманию к проекту главы государства Владимира Путина строительство моста ведется ударными темпами и под контролем общественности.

При этом Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся традиционное название - Крымский мост.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.