По пути следования кортежа Путина поступило около 60 звонков о бомбах

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 ноября Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и принял участие в Культурном форуме, встретился с деятелями культуры.

"Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге", — сказал Песков.

ФСО делала все, что возможно в этой ситуации. Звонки не повлияли на график главы государства.

Всего атаке телефонных террористов подверглись более 30 общеобразовательных учебных заведений, а также Российская академия и Санкт-Петербургский институт Росгвардии. Эвакуировать пришлось и посетителей в торговых центров "Мега-Парнас" и "Жемчужная плаза", передает "Газета.ру".

Песков заявил, что сообщения о минировании приходили из-за границы. "Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут", — пообещал Песков.

Ранее бывший сотрудник внешней разведки СССР, Герой Советского Союза Владимир Горовой пришел к выводу, что сообщения ложные сообщения о минировании различных объектов по всей России связаны с попыткой дискредитировать государство и сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По мнению разведчика, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов.

Справка

Волна телефонного терроризма накрыла Россию 11 сентября и охватила 75 регионов. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.