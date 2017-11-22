Путин и Трамп полтора часа разговаривали о Сирии, Украине и КНДР

Дональд Трамп остался доволен телефонным разговором с Владимиром Путиным, который состоялся 21 ноября. Беседа продолжалась почти полтора часа, пишет Газета.ру.
Лидеры двух держав обсудили мирный процесс в Сирии и варианты разрешения корейского ракетного кризиса, а также проблемы на Украине. Кроме того, собеседники поговорили об Афганистане и Иране.
В пресс-службе Кремля рассказали, что российский лидер отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии. В ходе переговоров Путин высказал мысль о необходимости, во-первых, сохранить суверенитет и независимость, а во-вторых, территориальную целостность Сирии. Кроме того, президент РФ рассказал Трампу о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
Кремль отмечает, что "обе стороны остались довольны" деловым и содержательным диалогом.
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