На встрече с чешским президентом Путин пошутил про пиво

На переговорах Владимира Путина и президента Чехии Милоша Земана в Сочи главы государств обсудили вопрос санкций.
Земан предупредил, что в случае продолжения политики санкций Россия лишится чешских йогуртов и сыра. На что Путин ответил шуткой: "Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся", пишет maks-portal.ru.
Президент Чехии Милош Земан сообщил, что он "не смирился с санкциями" и уже долгое время является противником подобных ограничительных мер. По его словам, это касается не только санкций европейских стран в отношении России, но и российского эмбарго в отношении стран ЕС.
"В один прекрасный момент с этим нужно кончать ", — сказал Земан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Пивная" тема уже всплывала во время общения российского лидера с главами других государств. Так, в начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находясь с визитом в Челябинске, припомнил, как в 2002 году, во время его прошлого приезда, они с Путиным "на улице где-то пиво пили".
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