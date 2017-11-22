На встрече с чешским президентом Путин пошутил про пиво

Земан предупредил, что в случае продолжения политики санкций Россия лишится чешских йогуртов и сыра. На что Путин ответил шуткой: "Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся", пишет maks-portal.ru.

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что он "не смирился с санкциями" и уже долгое время является противником подобных ограничительных мер. По его словам, это касается не только санкций европейских стран в отношении России, но и российского эмбарго в отношении стран ЕС.

"В один прекрасный момент с этим нужно кончать ", — сказал Земан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Пивная" тема уже всплывала во время общения российского лидера с главами других государств. Так, в начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находясь с визитом в Челябинске, припомнил, как в 2002 году, во время его прошлого приезда, они с Путиным "на улице где-то пиво пили".