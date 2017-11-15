В Сирии погиб известный российский боксер, воевавший на стороне ИГ

Это произошло еще в марте 2016 года, однако известно о гибели Лапшина стало только сейчас. По словам сестры боксера Ольги, он примкнул к террористам в 2015 году.

"Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет", — рассказала агентству женщина.

Сестра рассказала, что 15 лет назад Лапшин принял ислам. В семье к этому отнеслись спокойно. По словам Ольги, она до сих пор не понимает, что могло подтолкнуть брата поехать в Сирию. Женщина предположила, что Лапшину "могли запудрить мозги в мечети, которую он посещал". Ольга отметила, что общалась с братом постоянно, даже когда он перебрался в другую страну, пишет bfm.ru.

"Исламское государство" — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.

Факт

В 2006 году Лапшин завоевал "золото" Малых Олимпийских игр и стал чемпионом России.