Трое водителей живут в автобусе на алтайской трассе из-за следствия по аварии с контрактниками из Сирии

Один из водителей пострадал: в момент аварии ему повредило ногу.

Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели. Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы чем смогли, помогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую.

Женщина просит всех, кто направляется в сторону Барнаула, не остаться равнодушными и помочь мужчинам, которые стали заложниками сложившейся ситуации. Ирина также обратилась к следствию с просьбой побыстрее во всем разобраться, ведь в Алтайском крае уже наступила зима.

Altapress.ru просит органы следствия прокомментировать ситуацию.

Напомним, 8 ноября в 6:45 на 106 км автодороги А-З22 в Топчихинском районе столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Mark II двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Затем водитель автомобиля Renault Duster, который ехал в попутном направлении, столкнулся с этими транспортными средствами.

В аварии пострадали семь человек, четверо из них скончались на месте. Все погибшие ехали в Toyota Mark II. Жертвами аварии стали 21-летний водитель и его пассажиры — парни 23-х, 24-х и 30-ти лет. Они погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все они были бойцами разведывательно-десантной роты войсковой части №41659, которые недавно вернулись из Сирии. Военные отбыли дома отпуск и возвращались на службу в часть.

Водителя автомобиля Renault Duster и его пассажиров, 27-летнего парня и 37-летнюю женщину госпитализировали с травмами. В автобусе никто не пострадал, пассажиров отправили другим автобусом.