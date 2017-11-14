Трое водителей живут в автобусе на алтайской трассе из-за следствия по аварии с контрактниками из Сирии

Трое водителей из Казахстана шестой день живут в пустом автобусе, который стал участником смертельной аварии с военными на трассе в Топчихинском районе. Их не отпускают домой, так как военная прокуратура еще не провела экспертизы, касающиеся мужчин. Об этом сообщила жительница Алтайского края Ирина Куксова в Barnaul 22.
Один из водителей пострадал: в момент аварии ему повредило ногу.
Ирина Куксова:
Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели. Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы чем смогли, помогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую.
Женщина просит всех, кто направляется в сторону Барнаула, не остаться равнодушными и помочь мужчинам, которые стали заложниками сложившейся ситуации. Ирина также обратилась к следствию с просьбой побыстрее во всем разобраться, ведь в Алтайском крае уже наступила зима.
Altapress.ru просит органы следствия прокомментировать ситуацию.
Напомним, 8 ноября в 6:45 на 106 км автодороги А-З22 в Топчихинском районе столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Mark II двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Затем водитель автомобиля Renault Duster, который ехал в попутном направлении, столкнулся с этими транспортными средствами.
В аварии пострадали семь человек, четверо из них скончались на месте. Все погибшие ехали в Toyota Mark II. Жертвами аварии стали 21-летний водитель и его пассажиры — парни 23-х, 24-х и 30-ти лет. Они погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все они были бойцами разведывательно-десантной роты войсковой части №41659, которые недавно вернулись из Сирии. Военные отбыли дома отпуск и возвращались на службу в часть.
Водителя автомобиля Renault Duster и его пассажиров, 27-летнего парня и 37-летнюю женщину госпитализировали с травмами. В автобусе никто не пострадал, пассажиров отправили другим автобусом.
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