Появились фотографии и видео страшной аварии на алтайской трассе. 18+

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Происшествия

8 ноября на трассе А-322 Топчихинского района в страшном ДТП погибли четыре человека, а троих госпитализировали в больницу. В социальной сети очевидцы поделились фотографиями и видео с места аварии. 

В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух иномарок. 8 ноября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Напомним, утром 8 ноября на 106 км трассы А-322 в Топчихинском районе столкнулись два легковых автомобиля и автобус.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark 2 двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. После водитель автомобиля Renault Duster, который ехал в попутном направлении, столкнулся с этими транспортными средствами.

На месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи погибли водитель и три пассажира автомобиля Toyota Mark 2. Водителя и двух пассажиров автомобиля Renault Duster с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. В автобусе пострадавших нет.

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