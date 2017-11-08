В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на алтайской трассе

Напомним, утром 8 ноября на 106 км трассы А-322 в Топчихинском районе столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Ранее очевидцы сообщали, что в аварии погибли четыре человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark 2 двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

После водитель автомобиля Renault Duster, который ехал в попутном направлении, столкнулся с этими транспортными средствами.

В ДТП водитель автомобиля Toyota Mark 2 1995 года рождения и его пассажиры — мужчины 1993, 1986 и 1994 годов рождения — погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя автомобиля Renault Duster 1979 года рождения и его пассажиров — мужчину 1990 года рождения и женщину 1980 года рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

В автобусе пострадавших нет.