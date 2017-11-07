В центре Барнаула столкнулись автобус и легковушка

В Барнауле на пересечении улиц Ленина и Гоголя столкнулись автобус и Volkswagen Polo, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул 22".
ДТП произошло утром, примерно в 10:30.
По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности аварии уточняются.
Аварии на этом участке случаются часто. Altapress.ru писал, что в июле там произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажирка автомобиля Toyota (1980 года рождения) скончались на месте аварии.
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