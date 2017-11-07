В центре Барнаула столкнулись автобус и легковушка

ДТП произошло утром, примерно в 10:30.

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности аварии уточняются.

Аварии на этом участке случаются часто. Altapress.ru писал, что в июле там произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажирка автомобиля Toyota (1980 года рождения) скончались на месте аварии.