Тройное ДТП: барнаульцы пострадали в столкновении микроавтобуса, Mazda и "Нивы"

Владелец Mazda написал в сообществе Barnaul 22, что вместе с пассажирским автобусом поворачивал на "зеленый" со стороны Ленточного бора. "Нива" выехала с Кутузова на красный и перегородила нам две полосы", — сообщает водитель.

По сведениям участников аварии, пострадавший в результате аварии ребенок попал в больницу с переломом ключицы и ушибами. У владельца Mazda зафиксировали сотрясение мозга. На месте аварии работали сотрудники МЧС, полиция, скорая помощь.