Тройное ДТП: барнаульцы пострадали в столкновении микроавтобуса, Mazda и "Нивы"

Вечером 5 ноября в Барнауле на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, Mazda и "Нивы". В аварии пострадал ребенок.
Владелец Mazda написал в сообществе Barnaul 22, что вместе с пассажирским автобусом поворачивал на "зеленый" со стороны Ленточного бора. "Нива" выехала с Кутузова на красный и перегородила нам две полосы", — сообщает водитель.
По сведениям участников аварии, пострадавший в результате аварии ребенок попал в больницу с переломом ключицы и ушибами. У владельца Mazda зафиксировали сотрясение мозга. На месте аварии работали сотрудники МЧС, полиция, скорая помощь.
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