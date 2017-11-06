В Барнауле грузовик насмерть сбил 18-летнюю девушку

5 ноября около 20 часов в Барнауле на пересечении улиц Челюскинцев и Анатолия произошло жуткое ДТП, в котором погибла молодая девушка. Грузовой автомобиль Тонар сбил 18-летнюю жительницу Барнаула. Она скончалась в карете скорой помощи.
Как сообщили очевидцы в паблике"Инцидент Барнаул", девушка переходила дорогу в районе старой Зайчанской школы. Возможно, она выскочила на переход внезапно, водитель мог просто не заметить ее с высоты автомобиля — на улице уже было темно. Грузовик протащил девушку через трамвайные пути, она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По мнению автолюбителей, это место в Барнауле опасно для пешеходов. Люди уверены, что при наличии нормального освещения на переходе и знака ограничения скорости с камерой трагедии можно было избежать.
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