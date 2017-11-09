В страшном ДТП на алтайской трассе погибли военные, которые только что вернулись из Сирии

Близкие разбившихся парней рассказали, что все они были действующими военнослужащими алейской войсковой части №41659, все из разведывательно-десантной роты. "Трое из них две недели назад вернулись из Сирии, один три дня назад вернулся из Сирии", — рассказал на условиях анонимности один из военнослужащих части.

По словам сослуживцев погибших, после командировки парней отправили в отпуск — они уехали на родину, в Барнаул. 8 ноября все вместе должны были вернуться в часть.

Самому младшему из погибших, по словам близких, недавно исполнился 21 год. Он был за рулем. "Да, они торопились на службу, — объяснил его брат. — Он по контракту служил, из Сирии вернулся неделю-две назад. К нам в гости приезжал, потом поехал в Барнаул, к бабушке. Оттуда с сослуживцами поехал в Алейск... У него девушка осталась, они не успели пожениться. И мама. И сестра родная маленькая".

Напомним, в 6:45 на 106 км автодороги А-З22 в Топчихинском районе столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Mark II двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В аварии пострадали семь человек, четверо из них скончались на месте.

Все погибшие ехали в Toyota Mark II. Жертвами аварии стали 21-летний водитель и его пассажиры — парни 23-х, 24-х и 30-ти лет. Они погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя автомобиля Renault Duster и его пассажиров, 27-летнего парня и 37-летнюю женщину госпитализировали с травмами. В автобусе никто не пострадал, пассажиров отправили другим автобусом.