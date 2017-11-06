В Минобороны заявили о скорой победе над террористами в Сирии

"Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена", — заявил Фомин в интервью "Газете.ру". Он отметил, что Россия играет существенную роль в борьбе с террористами.

Он также подчеркнул, что теперь на повестку дня становятся вопросы постконфликтного урегулирования и восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии.

Напомним, генштаб сирийских вооруженных сил 3 ноября подтвердил освобождение города Дейр-эз-Зора от террористов ИГ (запрещена в РФ). Спустя два дня после этого в лагере беженцев, расположенном неподалеку от Дейр-эз-Зора, был совершен теракт, жертвами которого стали более 100 человек.

Всего с момента начала операции ВКС России в Сирии освободили почти 90% сирийской территории от террористов.