В Калужской области на Масленицу сожгли 30-метровый католический собор

В арт-парке калужской деревни Никола-Ленивец на Масленицу сожгли 30-метровый католический собор, построенный из веток, пишет Znak.
Автор проекта — живописец и скульптор, основатель арт-парка Николай Полисский. Действо назвали "Пламенеющая готика".
Недоумение по этому поводу уже выразил Максим Галкин.
"В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих, — написал Галкин в Instagram. — Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко".
РПЦ также возмутилась праздником. "Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд, — сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы".
Автор перформанса и самого собора Николай Полисский в интервью Village сказал, что просто экспериментирует: "Масленица — истинно народный праздник, нетронутый, чистый. Его пытались и пытаются протокольно зарегламентировать, чтобы все гуляли по шаблону, но в Масленице еще есть народный запал. Мы в Никола-Ленивце пытаемся не реконструировать какую-то традицию, а с новой силой и энергией экспериментировать в поисках нового народного праздника — с древними сакральными смыслами, но на современный лад".
Справка
Никола-Ленивец — это арт-парк, вокруг крохотной деревни в Калужской области. В живописном природном ландшафте на территории 650 га представлены 33 арт-объекта известных российских и зарубежных художников и архитекторов. Все объекты специально созданы для этого места за последние 17 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля "Архстояние".
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