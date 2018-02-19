В Калужской области на Масленицу сожгли 30-метровый католический собор

Автор проекта — живописец и скульптор, основатель арт-парка Николай Полисский. Действо назвали "Пламенеющая готика".

Недоумение по этому поводу уже выразил Максим Галкин.

"В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих, — написал Галкин в Instagram. — Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко".

РПЦ также возмутилась праздником. "Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд, — сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы".

Автор перформанса и самого собора Николай Полисский в интервью Village сказал, что просто экспериментирует: "Масленица — истинно народный праздник, нетронутый, чистый. Его пытались и пытаются протокольно зарегламентировать, чтобы все гуляли по шаблону, но в Масленице еще есть народный запал. Мы в Никола-Ленивце пытаемся не реконструировать какую-то традицию, а с новой силой и энергией экспериментировать в поисках нового народного праздника — с древними сакральными смыслами, но на современный лад".

Справка

Никола-Ленивец — это арт-парк, вокруг крохотной деревни в Калужской области. В живописном природном ландшафте на территории 650 га представлены 33 арт-объекта известных российских и зарубежных художников и архитекторов. Все объекты специально созданы для этого места за последние 17 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля "Архстояние".