С огоньком: в центре Барнаула отпраздновали Масленицу

18 февраля, в воскресенье, барнаульцы отметили Масленицу-2018. Одной из самых массовых развлекательных площадок стали Центральный парк и пешеходная улица Мало-Тобольская. В конце праздника барнаульцы ритуально сожгли не одно, а сразу несколько чучел — символов уходящей зимы. Как в Барнауле отпраздновали Масленицу — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская. Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.