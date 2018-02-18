С огоньком: в центре Барнаула отпраздновали Масленицу

18 февраля, в воскресенье, барнаульцы отметили Масленицу-2018. Одной из самых массовых развлекательных площадок стали Центральный парк и пешеходная улица Мало-Тобольская. В конце праздника барнаульцы ритуально сожгли не одно, а сразу несколько чучел — символов уходящей зимы. Как в Барнауле отпраздновали Масленицу — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
Масленица в Барнауле. 2018. Фото: Евгения Родочинская.
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