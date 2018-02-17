Когда в 2018 году начнется Великий пост

03 Что нужно делать во время Великого поста?

Первая неделя Великого поста считается одной из самых трудных. После Прощеного воскресенья православному человеку нужно сходить в храм, читать домашние молитвы, никого не обижать и не осуждать.

Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Православные в этот день убирают дом, приводят в порядок вещи.

Считается, что во время Великого поста нужно молиться минимум дважды в день, читать религиозную литературу, регулярно посещать церковь, исповедаться и причаститься, совершать пожертвования и делать добрые дела.