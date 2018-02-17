Когда в 2018 году начнется Великий пост

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Жизнь

19 февраля 2018 года начнется Великий пост, который продлится до 7 апреля. В этот период существует много ограничений в еде и занятиях. Рассказываем, что можно и нельзя делать во время Четырехдесятницы.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия. Фото: СС0.
01 Когда начинается Великий пост-2018?

Великий пост в 2018 году начнется 19 февраля, в понедельник.

02  Сколько длится Великий пост-2018?

Великий пост считается самым главным православным постом во всех христианских конфессиях. За время поста люди подготавливаются к Пасхе. Великий пост-2018 будет длиться с 19 февраля по 7 апреля — до наступления Пасхи.

03 Что нужно делать во время Великого поста?

Первая неделя Великого поста считается одной из самых трудных. После Прощеного воскресенья православному человеку нужно сходить в храм, читать домашние молитвы, никого не обижать и не осуждать.

Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Православные в этот день убирают дом, приводят в порядок вещи. 

Считается, что во время Великого поста нужно молиться минимум дважды в день, читать религиозную литературу, регулярно посещать церковь, исповедаться и причаститься, совершать пожертвования и делать добрые дела.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
04 Что нельзя делать во время Великого поста?

Во время Великого поста нельзя курить и употреблять алкогольные напитки. В это время советуют не веселиться: не ходить в кино, не посещать концерты, рекомендуют уменьшить просмотр телевизора и другие развлечения.

В Великий пост нельзя венчаться, так как в этом время супругам рекомендуют воздерживаться от близости. Верующим во время поста нельзя злиться на близких людей. 

05 Что можно есть во время Великого поста?

В первый день Великого поста рекомендуется отказаться от еды, а во второй нужно есть хлеб и воду. Священники утверждают, что строгое соблюдение Великого поста касается только монахов и служителей церкви, а все остальные должны учитывать свой образ жизни и состояние здоровья.

В период Великого поста можно есть:

  • сухофрукты,
  • орехи,
  • овощи и фрукты без термической обработки,
  • хлеб,
  • вода, чай, травяные отвары,
  • сухари,
  • мед.

С пятого дня Великого поста можно есть соленья, каши на воде, овощи с грибами, супы на овощном бульоне.

Хлеб.
Хлеб.

Во время Великого поста категорически запрещены следующие продукты:

  • любое мясо,
  • молоко,
  • масло,
  • сметана,
  • творог,
  • кисломолочные продукты,
  • яйца,
  • рыбу,
  • майонез,
  • конфеты и другое.

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