Когда в 2018 году начнется Великий пост

19 февраля 2018 года начнется Великий пост, который продлится до 7 апреля. В этот период существует много ограничений в еде и занятиях. Рассказываем, что можно и нельзя делать во время Четырехдесятницы.
Великий пост в 2018 году начнется 19 февраля, в понедельник.
Великий пост считается самым главным православным постом во всех христианских конфессиях. За время поста люди подготавливаются к Пасхе. Великий пост-2018 будет длиться с 19 февраля по 7 апреля — до наступления Пасхи.
Первая неделя Великого поста считается одной из самых трудных. После Прощеного воскресенья православному человеку нужно сходить в храм, читать домашние молитвы, никого не обижать и не осуждать.
Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Православные в этот день убирают дом, приводят в порядок вещи.
Считается, что во время Великого поста нужно молиться минимум дважды в день, читать религиозную литературу, регулярно посещать церковь, исповедаться и причаститься, совершать пожертвования и делать добрые дела.
Во время Великого поста нельзя курить и употреблять алкогольные напитки. В это время советуют не веселиться: не ходить в кино, не посещать концерты, рекомендуют уменьшить просмотр телевизора и другие развлечения.
В Великий пост нельзя венчаться, так как в этом время супругам рекомендуют воздерживаться от близости. Верующим во время поста нельзя злиться на близких людей.
В первый день Великого поста рекомендуется отказаться от еды, а во второй нужно есть хлеб и воду. Священники утверждают, что строгое соблюдение Великого поста касается только монахов и служителей церкви, а все остальные должны учитывать свой образ жизни и состояние здоровья.
В период Великого поста можно есть:
- сухофрукты,
- орехи,
- овощи и фрукты без термической обработки,
- хлеб,
- вода, чай, травяные отвары,
- сухари,
- мед.
С пятого дня Великого поста можно есть соленья, каши на воде, овощи с грибами, супы на овощном бульоне.
Во время Великого поста категорически запрещены следующие продукты:
- любое мясо,
- молоко,
- масло,
- сметана,
- творог,
- кисломолочные продукты,
- яйца,
- рыбу,
- майонез,
- конфеты и другое.
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