Что можно и нельзя делать на Масленицу: рецепты, советы традиции

2 Что делать на Масленицу?

На Масленицу надо постараться уделять внимание семье, родным, поддерживать или устанавливать теплые отношения с близкими и соседями. Не нужно забывать и о поминовении усопших.

Во время Масленицы было принято есть блины и веселиться: танцевать, петь, кататься с горок. С древних времен существовал обычай в конце праздничной недели сжигать чучело Масленицы, чтобы поскорее прогнать зиму.

Сейчас Масленицу отмечают с ярмарками, народными развлечениями и угощением румяными блинами на центральных площадях городов и сел.