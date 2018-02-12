Что можно и нельзя делать на Масленицу: рецепты, советы традиции

Сегодня, 12 февраля 2018 года, начинается Масленица (Сырная седмица). В этот семейный праздник существует множество традиций и запретов. Рассказываем, что можно и нельзя делать на Масленицу-2018 и как правильно питаться.
Масленица — последняя неделя перед Великим постом. Масленица начинается с понедельника 12 февраля в 2018 году и завершается в воскресенье 18 февраля. В этот праздник принято проводить зиму. Празднуют Масленицу шумными гуляньями. В течение недели люди едят блины, а в воскресенье — сжигают чучело символической зимы.
На Масленицу надо постараться уделять внимание семье, родным, поддерживать или устанавливать теплые отношения с близкими и соседями. Не нужно забывать и о поминовении усопших.
Во время Масленицы было принято есть блины и веселиться: танцевать, петь, кататься с горок. С древних времен существовал обычай в конце праздничной недели сжигать чучело Масленицы, чтобы поскорее прогнать зиму.
Сейчас Масленицу отмечают с ярмарками, народными развлечениями и угощением румяными блинами на центральных площадях городов и сел.
На Масленицу нельзя есть мясо, хотя на рыбу этот запрет не распространяется. В этот праздник запрещается ругаться матом, ссориться и злиться. В период Масленицы идет подготовка к Великому посту.
Во время Масленицы — в преддверии Великого поста — нужно хорошо убрать квартиру.
С древних времен в понедельник, вторник и среду люди работали, а вот с четверга по воскресенье — на некоторые тяжелые виды работы наступал запрет. Исключением были лишь важные профессии, готовка, уборка и уход за скотом.
Важно традицией на Масленицу считается поход к гостям. Игнорировать этот обычай на Масленицу считалось запретом.
Традиционное блюдо Масленицы — это блины. Также можно печь ватрушки, коржики, сырники. К основным блюдам Масленицы относят уху, запеченную рыбу, блюда из картофеля, а среди напитков — кисели, компоты, молоко и кефир.
Закончится Масленица 18 февраля 2018 года. В этот день принято отмечать Прощенное воскресенье и сжигать чучело. С понедельника, 19 февраля, начнется Великий пост, который продлится до 7 апреля — Пасхи Христовой.
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